Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Çorum'da bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Mimarsinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda E.B, kendisine baktığı iddiasıyla Ö.Ö. ve H.K.'ye bıçakla saldırdı.

Yaralanan Ö.Ö. ve H.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde düşürdüğü cüzdanından kimliği belirlenen saldırgan E.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title