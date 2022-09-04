Bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Mimarsinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda E.B, kendisine baktığı iddiasıyla Ö.Ö. ve H.K.'ye bıçakla saldırdı.
Yaralanan Ö.Ö. ve H.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinde düşürdüğü cüzdanından kimliği belirlenen saldırgan E.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel