Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Çorum'un Alaca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Çorum- Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, H.P. (19) idaresindeki 19 LP 705 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.N.Y. (20) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik direğinin otomobilin üzerine devrildiği kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Güncel Kaynak: AA / Serdar Coşkun Yozgat Çorum Alaca Güncel Haberler

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