Çorum haberleri! Çorum'da 65 şişe kaçak içki ele geçirildi Güncel Haberler Çorum haber... Çorum'da bir araçta 65 şişe kaçak içki ele geçirildi. Çorum'da bir araçta 65 şişe kaçak içki ele geçirildi. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kaçak içki üretimi ve ticareti yapan şüpheli, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliye ait araç, Çorum-Amasya karayolu Kuşsaray köyü yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada farklı markalara ait sahte bandrollü 65 şişe kaçak viski ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Ceylan Jandarma Tragger Çorum Güncel Haberler

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