Çorum haberi: Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede vefat etti Çorum gündem haberi... Çorum'un Mecitözü ilçesinde devrilen traktörde torunu ile birlikte yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çorum'un Mecitözü ilçesinde devrilen traktörde torunu ile birlikte yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Boyacı köyü Derekoz mevkisinde 19 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Servet Şahin (61), sevk edildiği Ankara'daki özel bir hastanede 10 Ağustos'ta vefat etti. Şahin'in cenazesi, Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından Boyacı köyü mezarlığına defnedildi. Servet Şahin idaresindeki 19 ACB 436 plakalı traktör, Boyacı köyü Derekoz mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile 7 yaşındaki torunu P.A.A. yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Servet Şahin, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Güncel AA / Kemal Ceylan Servet Şahin Mecitözü Ankara Çorum Güncel Haberler

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