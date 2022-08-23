Çorum haberi | Çorum'da örtü yangını büyümeden söndürüldü Güncel Haberler Çorum haberler... Çorum'un İskilip ilçesinde örtü yangını büyümeden söndürüldü. Çorum'un İskilip ilçesinde örtü yangını büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Elmabeli mevkisi Karagöz köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Örtü yangını nedeniyle yaklaşık 300 metrekare ormanlık alan zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Kemal Ceylan İskilip Çorum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çorum haberi | Çorum'da örtü yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.