Çorum haberi... Çorum'da kayıp ihbarı yapılan alzaymır hastası ölü bulundu Güncel Haberler Edinilen Çorum haberine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde kayıp ihbarı yapılan alzaymır hastası, sulama kanalında ölü bulundu. Çorum'un Osmancık ilçesinde kayıp ihbarı yapılan alzaymır hastası, sulama kanalında ölü bulundu. Çay Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Mustafa Gülmez'in (75) dönmemesi üzerine ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu Gülmez, Eymir Mahallesi'ndeki sulama kanalında ölü bulundu. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Gülmez'in cesedi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Akıllı Osmancık Çorum Çay Güncel Haberler

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