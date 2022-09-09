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Çorum haberi: Çorum'da iki evi kurşunlayan üç zanlı yakalandı

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Çorum haberi: Çorum'da iki evi kurşunlayan üç zanlı yakalandı

Çorum haber: Çorum'da tabanca ve tüfekle iki eve ateş eden ikisi kız, biri çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da tabanca ve tüfekle iki eve ateş eden ikisi kız, biri çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahabey Caddesi'nde iki adresten sabaha karşı gelen ikamet kurşunlama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen zanlılar N.S.Y. ve Z.A. ile suça sürüklenen çocuk İ.C.Ç, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, tabanca ve tüfekle evlere ateş ederken çekilen görüntüler bulundu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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