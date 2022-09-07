Çorum haberi... Çorum'da bir kişi hayvan pazarında bulduğu 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Çorum haber... Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, hayvan pazarında bulduğu 20 bin liranın sahibine ulaşmasını sağladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, hayvan pazarında bulduğu 20 bin liranın sahibine ulaşmasını sağladı.

İlçede hayvancılık yapan Zarif Çolaker, saman almak için gittiği hayvan pazarında deste halinde 20 bin lira buldu.

Çevrede paranın sahibini bulamayan Çolaker, Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu. Görevliler, parayı tutanak karşılığında teslim aldı.

Bir süre sonra Osmancık Belediyesine başvuran Ali Güneşdoğdu, kendisine ait olduğunu ispatladıktan sonra parayı teslim aldı.

Güneşdoğdu, AA muhabirine, pazarda esnaflık yaptığını, üzerinde taşıdığı 20 bin lirayı pazar yerinde düşürdüğünü belirterek, parayı bulup getiren Çolaker ile zabıtaya teşekkür etti.

Çolaker ise paranın sahibine ulaşılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Yerdeki parayı önce almak istemedim. Almayacaktım. Sonra bir kötünün eline geçer de sahibini bulmaz diye düşündüm. Belediyeye gelerek buraya teslim ettim." ifadesini kullandı.