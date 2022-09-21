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Ava giden kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı

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Çorum'da domuz avına giden bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çorum'da domuz avına giden bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre G.G. (43), H.S. (47), S.S. (40) ve H.K. (53), domuz avlamak üzere G.G'ye ait Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyündeki mısır ekili araziye gitti.

H.G, av başladıktan bir süre sonra mısır tarlasında tüfekle ateş etti. Tarlada yapılan kontrolde, arazi sahibi G.G'nin başından vurulmuş halde yerde hareketsiz yattığı görüldü.

S.S. ve H.K, G.G'yi otomobille kent merkezine getirirken yolda ambulans ekibine teslim etti. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından H.S, S.S. ve H.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

H.G'nin mısır tarlasından gelen sesleri domuzun çıkarttığını zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Mecitözü Çorum Güncel Haberler

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