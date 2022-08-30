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Çorum haber! Kılıçdaroğlu, Çorum'da partililerle çay içti

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Çorum haber! Kılıçdaroğlu, Çorum'da partililerle çay içti

Çorum haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da partililerle çay içerek sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da partililerle çay içerek sohbet etti.

Ankara'daki programının ardından Amasya'ya hareket eden Kılıçdaroğlu, Çorum'da mola verdi.

Kılıçdaroğlu'nu CHP ile Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları karşıladı.

Partililerle sohbet eden ve çay içen Kılıçdaroğlu, daha sonra Amasya'ya geçti.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Amasya Çorum Güncel Haberler

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