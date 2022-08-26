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Çorum haber | Çorum'daki kazada 3 kişi yaralandı

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Çorum haber | Çorum'daki kazada 3 kişi yaralandı

Çorum haberler... Çorum'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

M.D. (32) idaresindeki 19 ABZ 647 plakalı otomobil, kent merkezindeki Çorum Şehitliği yakınlarında takla atarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Y.D. (30) ve çocukları E.İ.D. (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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