Traktörün altında kalan çiftçi öldü Güncel Haberler Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, yakınları Hulusi Ü'yü (68), Çukurören köyü Derecik mevkisindeki tarlasında traktörün arka tekerinin altında sıkışmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Hulusi Ü'nün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Tugay Göktürk Güncel Haberler

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