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Son dakika haberleri | Silah ve mühimmat ticareti yapan bir kişi yakalandı

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Son dakika gündem haberi... Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde yapılan aramada 3 bin 870 fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde yapılan aramada 3 bin 870 fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat ticaretinin men ve takibine yönelik yürütülen operasyonda, bir evde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri zanlıya ait eve operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada çeşitli çap ve ebatlarda 3 bin 870 fişek, çeşitli marka ve ebatlarda 7 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kasatura bıçak ile 3 gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.

Polis ekiplerince göz altına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

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