Çorum haber | Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum haber | Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi

Çorum haber | Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi

Çorum haberler: Çorum'da polis kontrolünden kaçıp kovalamacayla yakalanan üç kişinin üzerinde üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum'da polis kontrolünden kaçıp kovalamacayla yakalanan üç kişinin üzerinde üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Ulukavak Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan üç şahısta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çay ocağına gitti.

Ekipleri görünce kaçmaya başlayan üç zanlı, polis kovalamacasıyla yakalandı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada ayrıca, 2022'nin ilk 7 ayında yürütülen çalışmalarda 138 ruhsatsız tabanca, 120 ruhsatsız av tüfeği, 52 kurusıkı tabanca ve 128 kesici alet olmak üzere 438 suç aletinin ele geçirildiği aktarıldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title