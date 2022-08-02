Çorum haber | Çorum'da kovalamacayla yakalanan kişilerin üzerinden 3 tabanca ele geçirildi

Çorum'da polis kontrolünden kaçıp kovalamacayla yakalanan üç kişinin üzerinde üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Ulukavak Mahallesi'ndeki bir çay ocağında oturan üç şahısta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çay ocağına gitti.

Ekipleri görünce kaçmaya başlayan üç zanlı, polis kovalamacasıyla yakalandı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada ayrıca, 2022'nin ilk 7 ayında yürütülen çalışmalarda 138 ruhsatsız tabanca, 120 ruhsatsız av tüfeği, 52 kurusıkı tabanca ve 128 kesici alet olmak üzere 438 suç aletinin ele geçirildiği aktarıldı.