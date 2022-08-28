Çorum haber | ÇORUM'DA ETKİLİ DOLU VE SAĞANAK

ÇORUM'da sağanak ve zaman zaman dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve sağanak yağış uyarısı yapılan Çorum'da akşam saatlerinde yağış başladı. Dolu ile karışık yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Dolunun da aniden bastırmasıyla sokakta dolaşan vatandaşlar saklanacak yer aradı. Yağış sonrası yoldaki sürücüler ilerlemekle güçlük çekti. Özellikle Çoraklık bölgesinde dere yatağından taşan sular ekili alanlara zarar verdi. Yağış sonrasında oluşan sel suları nedeniyle bir araç çamur yığınlarının arasında kaldı. Belediye ekipleri temizlik çalışma başlattı.