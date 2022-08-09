Çorum haber... Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Çorum habere göre Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Necdet Karaduman (56) idaresindeki 19 AAT 387 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu İbrahim köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Necdet ile otomobildeki Nesibenur Karaduman (24) ve 2 yaşındaki Yusuf Buğra Kılıç yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün umre ziyareti için gerekli evrakı tamamlamak üzere Alaca ilçesine gittiği öğrenildi.
AA / Serdar Coşkun - Güncel