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Çorum Güzel Sanatlar Lisesi'nden Geleneksel 'Sanata Merhaba' Etkinliği

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi'nden Geleneksel 'Sanata Merhaba' Etkinliği
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Çorum Güzel Sanatlar Lisesi, her yıl düzenlenen 'Sanata Merhaba' etkinliğinde müzik ve resim sergilemeleri ile sanatseverlere keyifli anlar sundu. Etkinlikte yer alan eserler arasında akrilik tablolar, karakalem çalışmalar ve Türk Halk Müziği performansları yer aldı.

Çorum Güzel Sanatlar Lisesinin geleneksel "Sanata Merhaba" etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl mayıs ayında geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte müzik bölümü öğrencileri müzik dinletisi sundu, resim bölümü öğrencileri de resimlerini sergiledi.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak 36 tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tablo, 14 karakalem, baskı resim ve ebru çalışmalarının yanı sıra 9 büst ve 11 rölyef çalışmanın yer aldığı resim sergisi açıldı.

Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, resim sergisinin açılışını gerçekleştirdikten sonra sergiyi gezerek, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Türk Halk Müziği Topluluğu, 30 eseri solo ve koro olarak seslendirdi.

Okul Müdürü Adem Arslan, programın ardından yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Lisesinin sanatsal vizyonunu uluslararası projelerle geliştirdiklerini bildirdi.

Güzel Sanatlar Lisesi olarak kentin hayat damarlarından biri olduklarını ifade eden Arslan, bu bilinçle etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
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