Çorum gündem haberleri... Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Edinilen Çorum gelişmesine göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Paylaşımında Çiftçi, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıkmıştır. Telefonlara cevap veremediğimi üzülerek ifade etmek isterim. Dualarınıza talibim." ifadelerine yer verdi.
AA / Kemal Ceylan - Güncel