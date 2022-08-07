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Çorum gündem haberleri... Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çorum gündem haberleri... Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen Çorum gelişmesine göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında Çiftçi, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıkmıştır. Telefonlara cevap veremediğimi üzülerek ifade etmek isterim. Dualarınıza talibim." ifadelerine yer verdi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

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