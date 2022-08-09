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Çorum gündem haberi: Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı

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Çorum gündem haberi: Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı

Çorum haber: Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki uyuşturucu madde nakli ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada 50 uyuşturucu hap, 108 gram esrar, 1188 gram metamfetamin ile sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Çorum Güncel Haberler

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