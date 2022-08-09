Çorum gündem haberi | Çorum'da indiği minibüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi Çorum haberler... Çorum'un Sungurlu ilçesinde indikten sonra hareket eden minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çorum'un Sungurlu ilçesinde indikten sonra hareket eden minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, H.N, 42 ACY 291 plakalı minibüsünü Eski Sanayi Sitesi'ndeki ikametlerinin önünde durdurarak aralarında yeğeni 2 yaşındaki İbrahim N'nin de bulunduğu yakınlarını indirdi. Bu sırada minibüsün önüne geçen yeğenini fark etmeyen sürücü, hareket edince yeğenine çarptı. Minibüsün altında kalan çocuk, akrabaları tarafından çıkartılarak aynı minibüsle Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim N'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede gözaltına alınan sürücü H.N. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Güncel Sungurlu Çorum Haberler

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