Yıldırımın trafoya düşme anı görüntülendi Çorum'un Osmancık ilçesinde yıldırımın trafoya düşme anı görüntülendi. Çorum'un Osmancık ilçesinde yıldırımın trafoya düşme anı görüntülendi. İlçede ikindi saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış esnasında D100 kara yolundaki bir elektrik trafosuna yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği trafoda patlama meydana geldi. Çıkardığı yüksek sesle çevredeki vatandaşları korkutan yıldırım, bölgede yağış nedeniyle çekim yapan AA muhabiri tarafından görüntülendi. Güncel AA / Emrah Akıllı Osmancık Çorum Güncel Haberler

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