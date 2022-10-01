Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Köröğlu Camisi yakınlarındaki çocuk parkında Harun (21) ve Erdinç K. (27) kardeşler ile Ömer Faruk Y, Hüseyin S. (33) Furkan D. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki kardeş ile Ömer Faruk Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Harun K. ve Erdinç K. sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ömer Faruk Y. ise kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden bıçaklanan Harun K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin S. ve Furkan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Osmancık Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title