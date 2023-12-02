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Çorum Filistin Platformu Gazze'ye Yardım Kampanyası Başlattı

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Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Filistin Platformu, İsrail'in yoğun saldırısına maruz kalan Gazze'ye ambulans ve tıbbi malzeme göndermek için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Hürriyet Meydanı'na kurulan stantta vatandaşların yardımları kabul ediliyor.

Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Filistin Platformu, İsrail'in yoğun saldırısına maruz kalan Gazze'ye ambulans ve tıbbi malzeme göndermek için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında Hürriyet Meydanı'na kurulan stantta vatandaşların yardımları kabul ediliyor.

Çorum Filistin Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Kılıç, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarının ardından kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek platform oluşturduğunu anlatan Kılıç, düzenlenen etkinliklerin Çorum halkının katliama karşı sesini yükseltmesine katkı sağladığını kaydetti.

Kılıç, Filistin'deki sivillerin maruz kaldığı zulmün dünyada yankı bulması için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'deki yaraların sarılmasına katkı sağlamak istediklerini aktaran Kılıç, "Bu kapsamda başlattığımız 'Gazze için ambulans ve tıbbi yardım kampanyası' devam etmektedir. Kızılay bünyesinde bir hesap açarak başlattığımız kampanyada bugüne kadar 813 bin 86 lira, stantta da 184 bin 910 lira olmak üzere toplam 997 bin 996 lira toplanmıştır. Ambulans alımı için gerekli miktar 3,5 milyon lira olduğundan kampanyamız, hedeflediği asgari miktarın henüz yüzde 30'u aşamasındadır." diye konuştu.

Kılıç, vatandaşları kampanyaya katkı vermeye davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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