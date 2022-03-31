Çorum Emniyetinden "silahla yaralama" tatbikatı - Haberler

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Çorum Emniyetinden "silahla yaralama" tatbikatı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum Emniyetinden

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işledikten sonra kaçan zanlıların yakalanması için alınması gereken tedbirleri değerlendirmek amacıyla tatbikat yaptı.

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işledikten sonra kaçan zanlıların yakalanması için alınması gereken tedbirleri değerlendirmek amacıyla tatbikat yaptı.

Senaryo gereği, Gazi Caddesi'ndeki Pirbaba Parkı'nda çıkan tartışmada iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber merkezinin anonsuyla önceden belirlenen noktalarda görev alan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinden eşkali belirlenen zanlıyı yakalamak için denetim noktaları oluşturdu.

Olaydan kısa süre sonra Binevler Kavşağı'ndaki kontrol noktasına yaklaşırken aracından inerek kaçmaya başlayan zanlı, polis ekiplerince kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Tatbikattan haberi olmayan çevredeki vatandaşlar ise olanları merakla izledi.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tatbikat, Çorum, Gazi, Güncel, Haberler

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