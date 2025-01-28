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Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
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Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi ve en sevdiği kareleri seçti. Pehlivan, özel olarak eklenen 'Özgür Suriye' kategorisinde de bir fotoğrafa oy verdi.

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pehlivan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" fotoğrafını seçen Pehlivan, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" karelerini oyladı.

Pehlivan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafına oy verdi.

Seçkide çok güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Pehlivan, AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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