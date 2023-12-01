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Çorum Emniyet Müdürü Pehlivan özel çocukları ziyaret etti

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Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, Çorum Anadolu Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, Çorum Anadolu Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti.

Pehlivan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette, okul müdürü Sabriye Esen'den öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelen Pehlivan çifti, bir süre sohbet ettiği çocuklara hediyeler dağıttı.

Pehlivan, ziyaretin ardından gazetecilere, duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Okulun özel gereksinimli çocukların ailelerine destek olduğunu gördüğünü belirten Pehlivan, "Burada çocukların çok güzel şeyler öğrendiklerini gördük. Bu zor günlerinde bir nebze olsun onları moral vermeye çalışıyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla, suçla mücadele ederken bu tür görüntüler de verebilmek bizim için çok kıymetli." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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