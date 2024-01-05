Çorum'da yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan aramalarda 17 silah, 10 kesici alet, 178 fişek, 195 sentetik ecza, 100 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.