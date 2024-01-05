Çorum'da yapılan denetimlerde çok sayıda yasa dışı madde ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 17 silah, 10 kesici alet, 178 fişek, 195 sentetik ecza, 100 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün kentte huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla denetimlerinin sürdüğü bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan aramalarda 17 silah, 10 kesici alet, 178 fişek, 195 sentetik ecza, 100 gram farklı türlerde uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.