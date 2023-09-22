Çorum Emniyet Müdürlüğü Uygulamalarında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde devam eden uygulamalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ile birlikte şarjör, fişek ve uyuşturucu madde bulundu.

Çorum Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde devam eden uygulamalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimlerce 18-22 Eylül tarihlerinde yapılan uygulama ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 6 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ile çok sayıda şarjör, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde vatandaşların asayiş ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği kaydedildi.