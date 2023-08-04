Çorum Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulamalarında Silah Ele Geçirdi

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 29 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve denetimlerde 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet tüfek, 19 adet sentetik ecza maddesi, 191 adet fişek, 1 adet kesici ve delici alet ile 1 adet teleskopik cop ele geçirildi.