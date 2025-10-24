Haberler

Çorum'dan Filistin'e Destek: Okullarda Kermesler Düzenlendi

Güncelleme:
Çorum'daki okullar, Filistin halkına yardım amaçlı kermesler düzenleyerek dayanışma örneği sergiledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler evde hazırladıkları yiyeceklerle katıldı.

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bütün okullarda geliri Filistin halkına bağışlanmak üzere kermesler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen program kapsamında okullarda öğrencilere İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım ve Filistin halkının yaşadığı mağduriyet anlatıldı.

Ardından Filistin halkına yardım etmek amacıyla kermesler düzenleneceği belirtilerek, öğrencilerden evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayıp okula gitmeleri istendi.

Kentteki her okulun bahçesinde kurulan stantlarda yiyecek, içecek, kırtasiye malzemeleri ve giyecekler satışa çıkarıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 23 Nisan Ortaokulu'nda açılan kermesi ziyaret etti.

Aşgın, burada alışveriş yaptı.

Vali Yardımcısı Yeşilmen, gazetecilere, Çorum'daki okullarda zulüm altındaki Gazze'de yaşayan insanlarla güzel bir dayanışma örneği gösterildiğini söyledi.

Yeşilmen, "Bu program yardımlaşmanın da ötesinde Türk milletinin yüce gönüllülüğünü, mazlum coğrafyalara hamiliğini gösterdi. Bu proje ilimizde tüm okullarda uygulandı. Tüm çocuklarımız aileleriyle Gazzeli çocukların gülüşüne vesile olmak, Gazze'deki annelerin dualarında yer almak üzere ellerinden geleni yaptı." dedi.

Çağlar da Bakanlığın tavsiyesi üzerine kentteki okullarda 4 gün boyunca kermesler düzenleneceğini anlattı.

Kermeslerde okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, okul aile birliklerinin, veli ve öğrencilerin güzel bir işbirliği yaptığını dile getiren Çağlar, "Okullarımızda Gazze'ye, Filistin'e yardım amaçlı kermesler düzenliyoruz. Amacımız Gazze'nin acısını yüreğinde taşıyan evlatlarımızı, ailelerimizi görmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak. İlçeler dahil tüm okullarda etkinlik yapıyoruz. Veliler çok ciddi destekliyor. Önemli olan Gazze'deki çocuğun yaşam hakkına sahip çıkan Çorumlu gençleri görmek." diye konuştu.

23 Nisan Ortaokulu Müdürü Rıdvan Çiçek ise "Gazze için 23 Nisan Ortaokulu Seferber" adı altında etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kermesin yanı sıra okulda "Gazze'de çocuk olmak" başlıklı resim, şiir ve mektup yarışmaları ve konferanslar düzenlediklerini bildiren Çiçek, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye iletilmek üzere AFAD'a teslim edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
