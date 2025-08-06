Çorum'daki Tekstil Fabrikasında Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Çorum'daki Tekstil Fabrikasında Yangın: Müdahale Devam Ediyor
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Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, polis ve sağlık görevlileri müdahale ediyor. Yangında 8 kişi dumandan etkilendi; fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan, fabrikayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fabrikanın idari binası hariç tamamı yandı

İtfaiye Vardiya Amiri Üzeyir Bektaş, burada yaptığı açıklamada, yangına 53 personelin 8 arazöz, 12 tanker ve 3 kepçe ile müdahale edildiğini belirterek, "Fabrikada 9 kişilik paketleme ekibi saat 21.00'e kadar çalışmış. 21.44'te çağrı merkezine yangın ihbarı geldi ve itfaiye ekipleri saat 21.52'de yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. Fabrikanın idari bina hariç tamamı yandı." dedi.

Fabrikada buhar kazanının olduğu alana, patlama riskinden ötürü özel tedbir aldıklarını anlatan Bektaş, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Vali Ali Çalgan ise yangında ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

8 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen 8 kişiden 1'i itfaiye eri 4 kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 4 kişiye ise yangın yerinde ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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