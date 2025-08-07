Çorum'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında yangın, kontrol altına alındı. Bölgede incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Yangında çok şükür can kaybı veya yaralımız yok, yangına itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek müdahale ediyor. Daha önce itfaiyenin arandığı yönünde iddialar var, tabii kim aramış, kaçta aramış bunların hepsi araştırılacaktır" dedi.

BAŞKAN AŞGIN: KAHRAMAN İTFAİYEMİZ ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise "Kahraman itfaiyemiz kısa sürede bölgeye ulaşıyor. Yangın tüm fabrikayı sarmış durumda, ilk görüntüler elimizde var. Aslında geç ihbar geldi, onu bilemiyoruz. Paketleme bölümünde çalışan son işçilerin fabrikadan ayrıldığı, fabrikanın üretim bölümünde hiç kimsenin olmadığı, idari kısımda bazı kişilerin olduğu fakat idare kısmındakilerde buradaki yangını geç fark etmiş olmalılar ki, saat 21.44'te yangın ihbarı bizim sistemimize düşüyor. Saat 21.52'de de kahraman itfaiyemiz yangın yerinde çalışmaya başlıyor. 8 adet itfaiye aracı, 12 adet arazöz, üç kepçe ve 53 personel ile yangına müdahale ediliyor. Üzülerek ifade edeyim ki maalesef fabrikanın üretim kısmı tamamen kullanılamaz halde" dedi.