Çorum'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri ve diğer güvenlik güçleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel