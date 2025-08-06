Çorum'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Çorum'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri ve diğer güvenlik güçleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi tankerleri, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle bir dram: Aynı gün evini ve eşini kaybetti

Aynı gün evini ve eşini kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.