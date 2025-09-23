Çorum'daki Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

Çorum'daki şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fabrika yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kireç ocağındaki bakım çalışmaları sırasında çalışanların gaza maruz kaldığı ve bilinci açık halde hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çalışanlarımız sağlıklı bir şekilde hastanelerden taburcu edilmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.