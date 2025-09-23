Haberler

Çorum'daki Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'daki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 9 işçi, tedavi sonrası taburcu edildi. Fabrika yönetimi, çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Çorum'daki şeker fabrikasında karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 9 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fabrika yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, kireç ocağındaki bakım çalışmaları sırasında çalışanların gaza maruz kaldığı ve bilinci açık halde hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çalışanlarımız sağlıklı bir şekilde hastanelerden taburcu edilmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.