Çorum'daki Peyzaj Marketinde Yangın

Çorum'da peyzaj ve bitki market olarak faaliyet gösteren işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun Yolu Bulvarı eski çimento fabrikası civarında faaliyet gösteren O.F.G'ye ait peyzaj ve bitki markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde zarar meydana geldi.

Yangının nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.