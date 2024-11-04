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Çorum'daki Patlama Sonrası İncelemeler Tamamlandı

Çorum'daki Patlama Sonrası İncelemeler Tamamlandı
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Çorum Valisi Ali Çalgan, doğal gaz kaynaklı patlamanın meydana geldiği Hilal Apartmanı'nda incelemelerde bulundu. 33 yaralı hastanelerden taburcu edilirken, patlamanın ağır hasar verdiği 15 binada hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, dün patlama yaşanan binada incelemelerde bulundu.

Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile patlamanın yaşandığı Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı ve çevresinde inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Çalgan, gazetecilere, patlamada yaralanan 33 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Patlamanın binada ve çevresindeki yapılarda ağır hasara neden olduğunu belirten Çalgan, şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir patlama bu. Büyük hasar var. 15 binada, çokça bağımsız ünitede zarar ziyan söz konusu. Şimdi bunları tespitle meşgulüz. Bina hasarlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bina içlerindeki, esnafımızın zararını da Defterdarlığımız başkanlığında oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bu raporlar elimize geçtikten sonra süratle zararın giderilmesi, hasarın giderilmesi için gerekeni yapacağız inşallah."

Hilal Apartmanı'yla ilgili yıkım kararı alınacağını dile getiren Çalgan, "Bina ile ilgili büyük ihtimalle ağır hasar raporu düzenlenecek. Çünkü içeride bizim göremediğimiz yerlere giden arkadaşlarımız, içeride patlayan kolonların olduğunu tespit etti. Dolayısıyla bu haliyle bu binanın güçlendirmeyle ayakta durması zor görünüyor. Bugün yarın onun kararını vereceğiz, bina kaldırılacak." diye konuştu.

Patlamayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğinin altını çizen Çalgan, "Emniyetimizin yaptığı tespitlere göre olay doğal gaz kaynaklı bir patlama. Şimdilik başka bir boyutu gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağına işaret eden Çalgan, "Enkazı Belediyemiz hemen kaldıracak ama belli bir mesafeden yaklaşımı engelleyeceğiz. Çünkü Allah korusun, yıkılma riski var. Bu konudaki tedbirlerimizi almış durumdayız." dedi.

Çalgan, patlamadan etkilenen 15 binadaki vatandaşların tahliye edildiğini, hasar tespit çalışmalarının da bugün akşam saatlerinde tamamlanmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan patlamadan etkilenen iş yerleri, hasar tespit çalışmaları nedeniyle bugün açılmadı.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda dün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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