Çorum'daki Patlama: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın görgü tanığı yaşadıklarını anlattı.

Apartmana yakın bir noktada ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Ali Bal, AA muhabirine, olay günü ayakkabı boyadığı sırada şiddetli bir patlama duyduğunu, ardından her yeri toz kapladığını söyledi.

Hızla patlamanın yaşandığı bölgeye yöneldiğini anlatan Bal, "Binanın önüne gittiğimde molozların üstünde bir kişi yatıyordu. Ahmet ağabey ile birlikte yerde yatan kişiyi kenara aldık ve 112'yi aradık. Bu sırada bize 'Bana ne oldu?' diye sordu. Daha sonra ruhunu teslim etti." dedi.

Öte yandan, patlamanın, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Osman Keyinci'nin evinde meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede Çorum Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışması ise sürüyor.

Binanın Osmancık Caddesi'ndeki bölümü moloz yığınlarından arındırılırken, bina girişinin bulunduğu ara sokakta çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce demir bariyerlerle araç trafiğine kapatılan cadde, molozların temizlenmesinin ardından yaya trafiğine açıldı.

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda önceki gün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 33 kişi yaralanmıştı.