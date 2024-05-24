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Çorum'daki maden ocağı eylemi sona erdi

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Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması üzerine başlatılan eylem, tarafların anlaşmasıyla son buldu.

Çorum'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması üzerine başlatılan eylem, tarafların anlaşmasıyla son buldu.

Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağını işleten özel şirketin yöneticileri, işçileri 6 ay ücretsiz izne göndermek yerine iş sözleşmelerinin feshedilmesi, ihbar ve kıdem tazminatları ile 2 aylık maaş tutarında ücret ödemesini kabul ettiğini işçilere bildirdi.

Bunun üzerine işçiler, maden sahası ve maden ocağında 15 gündür sürdürdüğü eylemi sonlandırdı.

Bu karar üzerine sevinç yaşayan işçiler ve aileleri, maden ocağından ayrıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağının işletme yönetiminin 9 Mayıs'ta madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne çıkarması nedeniyle yaklaşık 150 işçi eylem başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Dodurga Çorum Ekonomi Güncel Haberler

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