Üye Girişi
Haberler

Çorum'daki Doğal Gaz Patlamasının Ardından Hilal Apartmanı Yıkıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 3 Kasım'da meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası ağır hasar gören Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlanarak, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

Osmancık Caddesi'nde 3 Kasım'da meydana gelen patlamada ağır hasar alması nedeniyle yıkım kararı verilen binada Çorum Belediyesi ekiplerinin 16 Kasım'da başladığı çalışmalar tamamlandı.

Binanın enkazı iş makineleriyle Belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı, binanın arsası demir bariyerlerle koruma altına alındı.

Patlamanın ardından 15 gündür ulaşıma kapalı olan Osmancık Caddesi de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hilal Apartmanı ile patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı arasında yer alan Güneşevler 9. Sokak'ın bir bölümü ise trafiğe kapalı tutuluyor.

Öte yandan patlama anını gösteren yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Hilal Apartmanı'nın bitişiğindeki apartmanın zemin katında bulunan avize dükkanına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla iş yerinin camlarının kırıldığı görülüyor.

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda 3 Kasım'da doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü

 Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

Duruşmada hakime mafya ağzıyla racon kesti
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Kasım Meram, Karatay, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Kasım Polatlı, Ayaş, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3. Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı 18-19 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Kasım Buca, Karşıyaka, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm full HD tek parça izleme linki Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Akbaş kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.