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Çorum'daki 212 Tarihi Eser Güney Kore'ye Ulaştı

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Çorum'un tarihi eserlerinden oluşan 212 parça, kardeş şehir protokolü kapsamında Güney Kore'deki müzelerde sergilenecek. Sergi, 7 Ekim'de başlayacak ve 6 ay boyunca devam edecek.

Hititler'in başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 212 tarihi eserin sergilenmek üzere Güney Kore'ye ulaştığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum ile Gimhae belediyeleri arasında imzalanan "kardeş şehir protokolü" kapsamında 212 tarihi eserin Seul ve Gimhae müzelerinde sergilenmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi'nin işbirliği yaptığı aktarılan açıklamada, 212 eserin 7 Ekim'de başlayacak sergide 6 ay sergileneceği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin turizmini geliştirmek üzere önemli bir işbirliği yaptıklarını belirtti.

Aşgın, "Çorum, Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'te ve Çorum Müzemizdeki arkeolojik eserler 7 Ekim 2024-2 Şubat 2025 tarihlerinde Güney Kore'nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede, ardından Güney Kore'nin başkenti olan Seul'de sergilenecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

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