Çorum'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Emir B. (22) ve Mesut B. (39) ile otomobillerde bulunan Seda B. (35), Zülal B. (12) ve İ.E.B. (7), yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların çekilmesinin ardından açıldı. Kaynak: AA / Güncel Mimar Çorum Güncel Haberler

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