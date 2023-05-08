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Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Çorum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum- Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde Muhammet Emin K. yönetimindeki 60 COA 605 plakalı otomobil, Halit Y. İdaresindeki 19 ADL 101 plakalı otomobil ile Aydın K'nin kullandığı 42 AIF 926 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Halit Y. ile Özden K. ve Seyit Furkan T. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Samsun Aydın Çorum Güncel Haberler

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