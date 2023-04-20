Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title