Çorum'da Cip, Kamyonet ve Motosikletin Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı
Çorum'da Gazi Caddesi Şehitlik kavşağında meydana gelen trafik kazasında, Cemal A. idaresindeki kamyonet, Ebru A'nın kullandığı cip ve Tahsin Ç. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'da cip, kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cemal A. idaresindeki 19 EA 410 plakalı kamyonet, Ebru A'nın kullandığı 66 AAC 234 plakalı cip ve Tahsin Ç. yönetimindeki 19 AAD 652 motosiklet Gazi Caddesi Şehitlik kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.