Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Çorum'un Buhara Evler Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobilin karıştığı olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

ÇORUM'da, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde, tedavi altına alındı.

Kaza, saat 9.30 sıralarında, Buhara Evler Caddesi'nde İlim Yayma Cemiyeti yanında meydana geldi. Recep Tayyip E.'nin kullandığı 34 LK 4252 plakalı otomobil, Neşet K. idaresindeki 19 ABP 981 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkasından gelen Veysel B. idaresindeki otomobil ile Murat A. idaresindeki otomobil ve Kenan S. idaresindeki otomobil de kazaya karıştı. Çarpışan otomobiller sağa sola savruldu. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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