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Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ali K.B. idaresindeki 06 MYK 76 plakalı otomobil ile Doğukan Ş'nin kullandığı 19 EP 619 plakalı otomobil Osmancık Köprüsü'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri Feridun E. yönetimindeki 35 U 2322 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlardan birinde bulunan Tuğra E. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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