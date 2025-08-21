Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde, Yıldıray A. yönetimindeki 19 AFN 874 plakalı kamyon, Erdal C. idaresindeki 19 AEF 352 plakalı otomobil, Ramazan Y'nin kullandığı 19 UC 493 plakalı kamyon, Hasan H. idaresindeki 06 AT 2361 plakalı otomobil ile Tarık F.A. yönetimindeki 07 HGZ 60 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Hasan H. (43) ile araçlarda bulunan Zeynep H. (37), H.H. (15), E.N.H. (12), A.E.H. (7), Fatma A. (45), Furkan A. (26), Serkan A. (23), E.N.A. (17) ve F.A. (12) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.