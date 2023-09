Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

ÇORUM'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücülerden biri ise yoldan geçen biriyle aralarında çıkan tartışmada sırtından ve kolundan bıçaklandı.

Akşemseddin Caddesi'nde dün gece Ö.S.'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip, F.A. yönetimindeki 19 TA 035, ve S.F. yönetimindeki 06 AS 7005 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada sürücülerden S.F. yaralandı. Sürücülerden F.A. ise bu sırada yoldan geçen 16 yaşındaki M.Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. F.A.?yı sırtından ve kolundan bıçakladı. S.F. ve F.K., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.?yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. M.Y. ifadesinde kazanın olduğu yerden geçerken F.K.'nin kendisine küfrettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı söyledi. (DHA)