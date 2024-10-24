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Çorum'da Zincir Marketten Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Zincir Marketten Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı
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Çorum'da bir zincir marketin 9 şubesinden 13 cep telefonu çaldığı iddia edilen M.K. (26), yakalanarak tutuklandı.

Çorum'da bir zincir marketin şubelerinden telefon çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Kentte bir zincir marketin 9 farklı şubesinden 13 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisi M.K'yi (26) takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, konakladığı otelde, çalıntı cep telefonları ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Cep Telefonu Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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