Çorum'da yüzlerce üniversite öğrencisinden şehitlere vefa yürüyüşü

Çorum'da yüzlerce üniversite öğrencisinden şehitlere vefa yürüyüşü
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Çorum'da yüzlerce üniversite öğrencisinden şehitlere vefa yürüyüşü Çorum'da yüzlere öğrenci, ellerindeki bayraklarla şehitler için saygı ve vefa yürüyüşü yaptı.

Çorum'da yüzlerce üniversite öğrencisinden şehitlere vefa yürüyüşü

ÇORUM - Çorum'da yüzlere öğrenci, ellerindeki bayraklarla şehitler için saygı ve vefa yürüyüşü yaptı.

Çorum'da Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hitit Üniversitesi öncülüğünde şehitlere saygı ve vefa yürüyüşü gerçekleşti. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nden başlayan yürüyüş, Çorum Şehitliği'nde sona erdi. Öğrenciler ve protokol üyeleri ve akademisyenler, açtıkları metrelerce uzunlukta Türk bayrağıyla yürüdü. Yürüyüşün sonlandığı şehitlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Yürüyüşe katılan öğrenciler, daha sonra dua ederek şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

Düzenlenen yürüyüşte konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Kampüsümüzden şehitliğimize vefa ve saygı yürüyüşünü bundan sonra gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bugün programa katılan arkadaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversite öğrencileri olarak şehitlerimize layık yapacağınız hizmetleri 4 gözle bekliyoruz. ve geleceğe dair sizlerle çok gurur duyacağımız günlerin yaklaştığını biliyoruz. ve ayrıca hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Güncel
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